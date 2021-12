Joshua Bassett se ha decidido a contar su historia y así lo ha hecho con tres nuevas canciones que ha lanzado con sus respectivos vídeos musicales.

'Crisis', 'Secret' y 'Set Me Free' ("libérame") son tres temas donde se ha mostrado más vulnerable que nunca pero también incisivo, ya que contiene varias acusaciones sobre una supuesta ruptura que inevitablemente ya relacionan con Olivia Rodrigo.

Los protagonistas de la serie de 'High School Musical' tuvieron un romance que terminó en malos términos, presuntamente por una infidelidad de Joshua con la también actriz Sabrina Carpenter. Aunque nunca se ha confirmado nada, las letras de Olivia Rodrigo mandaron los rumores a la estratosfera (al más puro estilo de su ídolo, Taylor Swift).

Mientras que Rodrigo se ha convertido en la artista joven del año con su álbum 'SOUR' y el mega hit 'drivers license' sobre su dolorosa ruptura, ahora Bassett ha lanzado sus propias composiciones que parecen responder directamente a la joven, o al menos eso creen sus fans que han hecho tendencia ambos nombres.

En cualquier caso, el artista ha pedido a sus fans que traten a todos "con respeto" y que esto no es una incitación al odio. Además, los beneficios de 'Crisis' irán destinados a una organizaciones de salud mental.

El año de Bassett no ha sido nada fácil, como también menciona en sus letras, además recordamos que hace meses anunció que se sentía parte de la comunidad LGBTQ+, como puedes ver en el vídeo.

La defensa de Joshua Bassett

En 'Crisis', la primera de estas canciones, Bassett se muestra más a la defensiva sobre la situación en la que se ha encontrado.

"My momma called cause she heard I got death threats

Oh what the hell am I supposed to do with that?

I wish that I could open my eyes and the nightmare be over

But you sensationalize, keep fanning the fire for the deadlines".

Aquí acusa a la otra persona de avivar el fuego contra él para ganar presencia en los medios "sensacionalizando" y que incluso recibió amenazas de muerte.

"And if you get to tell your truth then so do I

And it's cool if you want me to play the bad guy

But don't you dare act like I didn't love you

Half the shit you're saying's only half true

Messing with my life as a career move".

También recrimina que le hacen quedar como "el malo" y que la mitad de todo es "medias verdades", y la acusa de "jugar con su vida" solo por mejorar en su carrera.

"How could you be so cold?

Don't worry, cause I'm keepin my mouth closed

Yeah, your secret's safe with me

And him, and all of our friends you told...".

Esta vez en 'Secret' deja caer que hay mucho más que se desconoce sobre esta historia, aunque asegura que "mantendrá la boca cerrada". Pero también que lo sabe más gente y una tercera persona.

Joshua Bassett se sincera sobre su salud mental

En 'Set Me Free' sin embargo toma un camino un tanto diferente para revelar que él también ha sufrido.

"I don't know what I did to deserve all this

I don't wanna be rude or on the defensive

But I've been going through it too".

"No quiero ser maleducado o parecer a la defensiva pero yo también he estado lidiando con ello", replica.

"I've been running away, I've been facing my fears

Tell my momma I'm okay, while I'm holding back tears

It's been a f***ing year".

Asegura que ha estado "afrontando sus miedos" y que le digan a su madre que está bien mientras aguanta las lágrimas.

"Menudo p*to año ha sido", termina.

