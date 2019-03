Josh Holloway ('Lost') protagonizará 'Intelligence'

Josh Holloway será el protagonista de la nueva ficcón que prepara la cadena CBS. La serie, de temática fantástica, tratará sobre una agencia estadounidense de 'cyber' seguridad formada en torno a un agente al que un chip instalado en su cerebro le permite acceder a todo el espectro electromagnético.



Holloway dará vida a Gabriel Black, un antiguo marine de élite convertido en un oficial de la inteligencia de Estados Unidos, según informa The Hollywood Reporter.



Holloway encarnó a Sawyer en la mítica serie de televisión 'Perdidos' durante seis temporadas. Desde que el drama cerrara sus puertas en 2010, hemos podido ver al actor en películas como 'Misión imposible: Protocolo fantasma' y en el telefilme 'Five'. Además, Holloway hizo una aparición estelar en la serie 'Community'.



Podremos volver a ver al actor en la gran pantalla en 'Battle of the Year: The Dream Team' y 'Ten', largometrajes que se estrenarán en este y el próximo año respectivamente. En estos momentos Holloway está inmerso en el rodaje de 'Paranoia', thriller protagonizado por Harrison Ford.



Michael Seitzman ('En tierra de hombres') es el encargado de escribir el guión del capítulo piloto mientras que David Semel ('Dawson crece') dirigirá el proyecto. Ambos actuarán también como productores ejecutivos junto a Tripp Vinson ('El número 23').



Intelligence es una coproducción de CBS Television Studios y ABC Studios. Ésta última fue responsable de la producción de 'Perdidos', ficción que en 2006 fue premiada con un Globo de Oro a la Mejor serie de televisión dramática.