Jon Hamm vuelve a 'Parks & Recreation' para la temporada final

Jon Hamm cambia su trabajo de publicista en Nueva York por un puesto en el departamento de Parques que dirige sin mucho éxito Amy Poehler. El actor de 'Mad Men' volverá a aparecer en la comedia de NBC 'Parks and Recreation' interpretando a Ed, un inepto trabajador de Parques Nacionales, según informa en exclusiva el portal EW.



No será la primera vez que Hamm participe en esta serie, ya que tuvo un pequeño cameo en el final de la sexta temporada cuando la trama de la serie avanzó en tres años. "Si tengo permiso, cada episodio en el que se vean momentos que han ocurrido antes, tendrán una imagen de Ed haciendo increíblemente inepto", ha declarado Mike Schur, productor ejecutivo de la comedia.



El actor, que rodará proximamente los episodios finales de 'Mad Men', no es el único que regresa para la temporada final: también lo harán Megan Mullally y Natalie Morales.