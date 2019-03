John Malkovich será Barbanegra en 'Crossbones'

Barbanegra iba a ser la vuelta a la pequeña pantalla del doctor House. La cadena NBC confirmó que Hugh Laurie interpertaría al pirata en su nueva serie, 'Crossbones'. Pero finalmente el actor británico ha abandonado el proyecto de la ficción. Ahora la cadena ha fichado a Malkovich para encarnar al pirata, según informa el portal The Hollywood Reporter.



'Crossbones' está basado en la novela 'La república de los Piratas', de Colin Woodard, ambientada en 1715 en la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas. Allí el pirata Barbanegra gobierna una república de ladrones, forajidos y marineros malhechores.



Tom Lowe, un hábil asesino, es enviado para derrocar a Barbanegra y acabar así con la amenaza que la isla supone. Sin embargo, cuanto más se integra en la comunidad ésta más le fascina.

Barbanegra no será el primer papel de John Malkovich para la pequeña pantalla. El actor ya ha participado en las miniseries 'Los Miserables' o 'Napoleón'. En su currículum en la gran pantalla destacan títulos como 'En la línea de fuego' o 'En un lugar del corazón', por las que fue nominado al Oscar a Mejor actor secundario.



Neil Cross ('Luther') es el encargado de escribir los guiones de la ficción, que en principio constará de diez episodios. Cross también actuará como productor ejecutivo junto a Walter Parkes ('Gladiator'), Laurie MacDonald ('Sweeney Todd') y Ted Gold ('Three Rivers').