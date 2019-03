Jim Parsons y James Corden protagonizan el videoclip 'Dust in the wind'

El programa 'The Late Late Show' siempre nos deja grandes momentos televisivos. De sobra es conocido que el invitado del Carpool Karaoke se convertirá en uno de los vídeos más vistos del programa presentado por James Corden.

Pero no es la única sección con la que Corden sorprende a los espectadores y a sus invitados. El último, Jim Parsons, protagonista de 'The Big Bang Theory', que se prestó para interpretar al cantante y violinista del grupo Kansas en la versión del videoclip "Dust in the Wind" que hizo en 'The Late Late Show'.