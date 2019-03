Brad Pitt no estará solo en la segunda temporada de 'True Detective'. La actriz Jessica Chastain será su partener como pareja detectivesca en la próxima temporada que prepara HBO.



En realidad, todo son rumores, ¡pero qué rumores! Después del éxito mundial que ha cosechado la serie de HBO y hasta que comience el rodaje de la segunda temporada, 'True Detective' se mantiene en el candelero con los múltiples rumores sobre la pareja de actores que protagonizará la nueva entrega de la serie.



Y no es para menos después del gran trabajo de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, favoritos para los premios Emmy. HBO y el creador de la serie, Nic Pizzolatto, no han escondido que están buscando nuevos nombres que estén a la altura de los protagonistas de los primeros ocho episodios para protagonizar la segunda temporada.



Hace unos días, el diario 'Daily Star' informaba que Brad Pitt parece ser el más firme candidato a protagonizar la segunda entrega de 'True Detective', ya que las negociaciones se encontraban muy avanzadas.



Según informa el portal Nerdist, la actriz Jessica Chastain está valorando su incorporación a la serie para interpretar el esperado papel femenino que los productores quieren que tengan los nuevos capítulos de 'True Detective'.



Chastain ha sido nominada en dos ocasiones a los Premios Óscar por sus papeles en 'Criadas y Señoras' y 'La noche más oscura', película por la que recogió un Globo de Oro en 2013.