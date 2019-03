Jessica Chastain desmiente que vaya a protagonizar 'True Detective'

Parece que finalmente la pareja Pitt-Chastain no será la protagonista de la segunda temporada de 'True Detective'. Jessica Chastain ha desmentido a través de su reprersentante que se encuentre en negociaciones con la cadena HBO para formar parte del reparto de la nueva entrega de 'True Detective' pese a los rumores de los que se han hecho eco una gran cantidad de medios nacionales e internacionales y que apuntaban a su participación en la serie.



Su reprersentante, mediante unas declaraciones al medio E! Online, ha desmentido que la actriz está inmersa en negociaciones con los productores de la serie: "Jessica no participará en la segunda temporada de 'True Detective'", ha dicho.



Los rumores saltaron este martes cuando en forma de exclusiva mostrada por el portal Nerdist, se anunciaba que Jessica Chastain podría ser la pareja que protagonizaría junto a Brad Pitt la segunda temporada de la serie de HBO.



Por otro lado, Brad Pitt continúa siendo duda para la nueva temporada de 'True Detective', ya que aún no hay confirmación oficial que indique que el actor aceptará el papel ofrecido por Nic Pizzolatto, creador original de la serie.