Jesse Eisenberg quiere aparecer en 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' cuenta con una larga lista de cameos de estrellas como Leonard Nimoy, Wil Wheaton, Stephen Hawking, Billy Bob Thornton o Charlie Sheen.



El actor Jesse Eisenberg quiere sumarse a este listado y aparecer en la serie de CBS. Eisenberg, que ha interpretado a Lex Luthor en la última película de Superman, ha declarado durante el MCM comic-con que se ha celebrado en Londres que le gustaría aparecer en la comedia que produce Chuck Lorre.



Eisenberg se ha declarado fan absoluto de la serie: "Programan la serie todas la noches como en maratón, así que la veo siempre. Veo como tres episodios cada noche, me encanta".



Su aparición estaría condicionada a que Eisenberg interpretara un personaje que él ya tiene pensado, según informa el portal Radio Times.



"He hablado con Chuck Lorre sobre esta en la serie, también he hablado con Kunal Nayyar (actor que interpreta a Rajesh Koothrappali) sobre el tema. Pero tengo una condición: interpretaré al hermano biológico de Raj y nadie puede cuestionarlo. Llegaré directamente de un vuelo desde Delhi y nadie me preguntará".



Pero la actriz que interpreta a Bernadette, Melissa Rauch, tiene otros planes para Jesse Eisenberg si finalmente participa en la serie: "¿Podrías ser mi bebé? Quiero dar a luz a Jesse Eisenberg", dijo la actriz durante el MCM comic-con entre risas, ya que su personaje está embarazada en esta temporada. "Es una gran idea, seguro que batimos récord de audiencia", añadió a la idea Nayyar.