Jerry Seinfeld vuelve con un show en Internet

Jerry Seinfeld volverá a hacernos reír, esta vez por Internet. El cómico estadounidense protagonizará una nueva serie en Internet llamada 'Comedians in Cars Getting Coffee', con el comediante y estrella televisiva haciendo bromas con sus amigos famosos, como Ricky Gervais y Alec Baldwin.



El show, que se podrá ver en la página web www.comediansincarsgettingcoffee.com, se estrena el 19 de julio y se ha calificado de "un examen de conducir de un minuto" con Seinfeld al volante de una amplia gama de automóviles clásicos -desde un Triumph TR6 hasta un Dodge Challenger y un escarabajo de Volkswagen- con sus amigos como pasajeros.



Junto con Ricky Gervais y Alec Baldwin, se encuentran otras estrellas como Michael Richards, Colin Quinn, Bod Einstein y Larry David.



La serie está producida por Crackle, una unidad digital de Sony Pictures Entertainment, y es la primera iniciativa importante de Seinfeld en el mundo del ocio en Internet.



El cómico es conocido la exitosa serie de televisión 'Seinfeld' que dejó de emitirse en 1998. Más recientemente, ha hecho colaboraciones con varios espectáculos como 'Curb Your Enthusiasm' y fue productor ejecutivo del reality show de la NBC, 'The Marriage Ref' entre 2010 y 2011.