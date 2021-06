Jennifer Aniston, tan sorprendida como todos con lo que Matthew Perry contó en la reunión de 'Friends'

Jennifer Aniston y Matthew Perry son muy buenos amigos. Ambos han sido coprotagonistas en 'Friends' durante más de una década, pero todavía hay algunas cosas que están aprendiendo el uno del otro.

Recientemente el elenco se reunió en una emotiva reunión que conmocionó a todos los fans. En ella, recordaron los mejores momentos de la serie y sacaron a la luz algún que otro secreto hasta entonces oculto.

La intervención de Matthew Perry resultó ser la más llamativa ya que confesó lo mucho que llegaba a sufrir si los espectadores en vivo no se reían con sus intervenciones: "Al menos en mi caso, tenía la sensación de que iba a morir si no se reían. Y no es nada saludable... seguro. Pero a veces soltaba una frase y no se reían y empezaba a sudar... a tener convulsiones si no conseguía las carcajadas que se suponía que iba a conseguir, flipaba", afirma.

"No nos lo explicaste. ¿Y te dolía?", le dice Lisa Kudrow. "¿No?", responde Perry. "No recuerdo que nos lo dijeras nunca", añadía la actriz.

"Pues sí. Así es como me sentía cada noche", concluye el actor.

Pero no solo fue Lisa quien desconocía este pánico que sufría el actor. En una reciente entrevista de Jennifer Aniston para el medio 'Today' confesaba también que no tenía ni idea de que Matthew había luchado tanto con la ansiedad durante el rodaje de la serie, tal y como reveló en 'Friends: The Reunion'.

Jennifer menciona que si echa la vista atrás, las palabras de su compañero y amigo "tienen mucho sentido", pero ella no lo sabía en ese momento.

"No entendí el nivel de ansiedad y auto tortura que le pusieron a Matthew Perry y la devastación que sintió", decía.

El aspecto de Matthew en la reunión preocupó a los fans

Mucha gente comentó la preocupante imagen de Matthew Perry, que aparecía bastante deteriorado y arrastrando las palabras en las intervenciones que hizo en el avance de 'Friends: The Reunion'.

En un momento del tráiler se podía apreciar como el actor dice: "Voy a llorar ahora", y su compañera y amiga Jennifer Aniston lo consolaba poniendo la mano en su hombro.

Es cierto que Matthew actor siempre ha hablado sobre su lucha contra las adicciones a las drogas que mantuvo en el pasado. Incluso ha estado ingresado en varias ocasiones por problemas de salud.

