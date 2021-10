Jamie Lynn, la hermana de Britney Spears, contará "su propia verdad" en sus memorias

Jamie Lynn Spears, la hermana pequeña de la cantante, la que ha anunciado que va a publicar sus memorias y todo apunta a que en este libro contará mucho más que su propia historia.

La actriz lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram: "¡No me puedo creer que al fin haya terminado de escribir mi libro! Llevamos trabajando en 'Things I Should Have Say' desde hace mucho tiempo. Desde 2017, después del accidente que le cambió la vida a Maddie, sentí una gran convicción para compartir mi historia, pero había mucho trabajo personal y curación que debía pasar antes de poder compartir mi verdad de una forma apropiada".

Y continúa escribiendo: "Me he pasado toda mi vida creyendo que debía ser perfecta, incluso cuando no lo soy, así que por primera vez me estoy abriendo sobre mi salud mental, porque este proceso fue un desafío para mí, obligándome a ser honesta hasta niveles en los que era doloroso, enfrentándome a cosas muy duras que normalmente hubiera pasado por alto como me enseñaron".

"Me lo debo a mi misma, a mi yo joven y a mis hijas para poder ser un ejemplo de que no deben permitir cambiar su personalidad para complacer a otros. Sé que todavía me queda mucho por aprender, pero siento que haber terminado este libro me ha permitido cerrar el capítulo de estos '30 años tan largos' y espero que pueda ayudar a cualquiera que haya olvidado su valor", sigue explicando.

A lo que añade: "A los que han perdido su voz o a los que intentan romper esos cirulos viciosos y tóxicos en sus vidas. Por eso estoy muy contenta de poder anunciar de que una parte de los beneficios que genere el libro estará destinado a 'This is my Brave', porque sé el miedo que hay en compartir este tipo de problemas personales, especialmente si no sientes el apoyo de un espacio seguro".

"Y ellos están dando un apoyo espectacular para esa gente y les animan a esa gente a compartir sus experiencias sin miedo. Finalmente, quiero que todos lo sepáis, tú importas, tu historia importa, eres suficiente y no permitas que este mundo te convenza de lo contrario", termina la actriz.

El dardo de Britney Spears a su hermana Jamie Lynn Spears por el anuncio de sus memorias

Evidentemente Britney Spears se ha enterado de la noticia y no parece que le haya sentado del todo bien dadas las declaraciones que hizo sobre su familia hace unas semanas. Ella misma ha querido publicar en Instagram una respuesta a su hermana, aunque no lo ha hecho de forma directa.

En la foto que ha subido a su cuenta ha escrito el siguiente mensaje: "Sí, creo que ayer me dejé llevar publicando hasta cuatro veces. Bueno... esta soy yo pensando en ello... Mierda... ¡Algún día seré guay! Perdón por la mala participación"

Después, la cantante lanza el dardo contra su hermana: "Por cierto, buenas noticias... Estoy pensando en sacar un libro el año que viene pero estoy teniendo muchos problemas para decidirme por un título, así que puede que mis fans me puedan ayudar. Opción 1: 'Mierda, realmente no lo sé'. Opción 2: 'Realmente me importa lo que la gente piense' . ¿Qué opináis?".

