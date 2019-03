Jamie Dornan volverá a la pequeña pantalla tras el éxito mundial de '50 Sombras de Grey'. El actor estará en la tercera temporada de 'The Fall' según informan medios ingleses.



'The Fall' está protagonizado por Dornan y Gillian Anderson ('Expediente X') y la tercera entrega contará con cinco episodios, a pesar de que muchos seguidores no estén contentos con la evolución de la serie. Un desarrollo del que su protagonista se siente orgulloso y que ha defendido fervientemente en declaraciones al diario 'The Guardian': "El argumento de alguna gente es que la serie debería haber finalizado en la primera temporada".



"La serie ha tenido que desarrollarse y ampliarse. No se puede regurgitar lo que ocurrió en la primera temporada", explica el actor a 'The Guardian'.



Dornan se mete en la piel de Paul Spector en 'The Fall' (que en nuestro país puede verse en AXN con el título de 'La Caza'), el asesino en serie al que trata de atrapar la detective Stella Gibson (Anderson), y ha aclarado que la ficción "necesitaba una reinvención dramática más allá de su primera entrega".



El intérprete está encantado con la renovación de la serie por una tercera temporada, que parece que sí será la definitiva. "Me encantaría interpretar a Paul para siempre y estoy aprendiendo que no se puede complacer a todo el mundo", concluía Dornan.