James Harding, nuevo director de Informativos de la BBC

La BBC ha nombrado a James Harding como nuevo director de Informativos, según ha comunicado. El ex editor del diario británico 'Times' se hará cargo a partir de agosto de la dirección de Informativos de la BBC. Harding había dimitido de su puesto en el 'Times', del que era editor desde 2007, en diciembre de 2012.



"James tiene un currículum impresionante como periodista, editor y líder", ha señalado el director general de la BBC, Tony Hall, que se ha declarado "encantado" con el fichaje y ha anunciado que hasta que Harding asuma su puesto el 12 de agosto formará parte de la redacción para "familiarizarse" con el medio.



Por su parte, Harding, que cobrará 340.000 libras (unos 396.085 euros) por el cargo, ha asegurado sentirse honrado por pasar a formar parte de la redacción de la BBC, un medio "en el que se puede confiar por su precisión, respetado por su imparcialidad y admirado por el valor de su información".



Harding comenzó su carrera en el 'The Financial Times' en 1994, para el que abrió la corresponsalía en Shanghai. Más tarde, en 2002, fue corresponsal para el mismo medio en Washington. En 2006, se unió a 'The Times' como responsable de la información económica, y un año después como editor del diario.