Se puede decir que Jaime Camill tiene experiencia como galán de telenovelas, su personaje estrella se lo dio Rogelio de la Vega en la serie de comedia de televisión 'Jane The Virgin', y aunque no era el personaje que solía interpretar, pudimos verlo en una versión más particular dentro de seguir siendo un seductor donde era la comedia lo que primaba.

La faceta de galán, apasionado y temperamental, va con él desde hace mucho tiempo, justo hace 16 años cuando hizo un posado completamente desnudo para la revista 'Quien', y ahora ha vuelto a repetirlo.

Ha sido para la edición "Los más, más sexys" dónde el actor mexicano ha vuelto rendir debut a su cuerpo. "La primera vez que escuché la propuesta me dio pavor, dije: 'Ya no estoy en edad, ya soy un señor, ya tengo dos hijos’' Luego me puse a pensar y dije: '¿Por qué no?'", confesaba el protagonista de 'Jane The Virgin' a la revista.

Jaime también sacaba a la luz más tarde las condiciones que pedía para volver a recrear el desnudo, que básicamente fue tiempo. El actor pidió tiempo para ponerse en forma y para dedicarse al culto de su cuerpo, a cargo del entrenador y nutricionista Magnus Lygdbäck. Famoso por entrenar a Gal Gadot para su papel en 'Wonder Woman' y a Alicia Vikander.

Aunque las comparaciones son odiosas, muchos fans son los que han querido volcar sus opiniones en las redes, impresionados por el buen físico del actor a su edad, que nada tiene que envidarle a su yo del pasado, y aunque las diferencias son claras en la madurez, el color del pelo y los numerosos tatuajes que ahora tiene, no podemos estar más de acuerdo con sus fans.

