Israel pone en peligro la celebración del Festival de Eurovisión

Tras alzarse Israel con la victoria del pasado certamen de Eurovisión 2018 con la interpretación de Netta y su tema 'Toy' son varias las polémicas que han surgido respecto a la celebración del festival el año que viene.

La última está relacionada con la fianza que el país vencedor y próximo organizador, Israel, debe entregar a la UER (Unión de Radiodifusión Europea). Una cantidad de doce millones de euros que todavía no se ha efectuado y por la que peligraría su celebración.

La organización ha llamado la atención a los responsables comentándoles que tienen cinco días para depositar el dinero.

KAN es la cadena pública del país triunfador y ha comentado que temen perder el derecho a retransmitir el certamen al no tener el dinero, recoge 'The Times of Israel'. Pero, además, las autoridades israelíes se habrían negado a proporcionar este dinero a la televisión pública.

"Instamos a que los partidos encuentren de forma rápida una solución que permita ingresar el depósito, así como que se nos provea de un presupuesto apropiado para poder llevar a cabo la producción del evento", explica la carta enviada por KAN a las autoridades israelíes.

Parece ser que uno de los motivos de este problema se debe a que Israel no ha aumentado los presupuestos del estado para el 2019, algo que prometió su primer ministro Netanyahu.