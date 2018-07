Importante anuncio de 'The Big Bang Theory' en la Comic-Con

'The Big Bang Theory' tendrá un día en la Comic-Con de San Diego, que comienza el próximo 21 de julio. En esta jornada shabrá un importante anuncio que atañe al futuro de la serie, que estrenará su décima temporada el próximo 19 de septiembre en CBS.



La posibilidad de que la décima temporada de la sitcom sea la última es algo con lo que se ha especulado desde que la cadena anunciase el encargo de tres entregas más en 2014.



Según publica Digital Spy, el panel ha sido bautizado como 'Inside The Big Bang Theory's Writing Room' -"En el interior de la sala de guionistas de 'The Big Bang Theory'"- y tendrá lugar el próximo 22 de julio. Sobre el panel se ha anunciado además que albergará la proyección de "vídeo especial". ¿Será el anuncio del final de la comedia?



Desde Digital Spy ya especulan con la posibilidad de que este "vídeo especial" esté protagonizado por los protagonistas y que sean ellos mismos quienes anuncien el futuro de la serie.