El humor regresa a la CBS con 'The Big Bang Theory' y 'Dos Hombres y Medio'

La comedia de situación más 'freak' de la televisión, 'The Big Bang Theory', regresa con nuevos episodios a CBS el próximo 27 de septiembre acompañada de otro plato fuerte, 'Dos hombres y medio'.



'The Big Bang Theory'

Para todos aquellos que todavía no saben de qué va 'The Big Bang Theory' narra la historia de dos físicos brillantes: Sheldon (JimParsons) y Leonard (Johnny Galecki). Ambos entienden perfectamente cómo trabaja el universo, pero sus habilidades intelectuales no les ayuda mucho a interactuar con el mundo real, especialmente con las mujeres.



La sexta temporada de 'The Big Bang Theory' arrancará con el episodio "The Date Night Variable" y en él las parejas tratarán de pasar una noche inolvidable. Mientras Sheldon (Jim Parsons) y Amy (Mayim Bialik, nominada a los Emmy por este papel) celebrarán que ya han pasado dos años desde su primera cita, Leonard (Johnny Galecki) tratará de brindar a su chica una velada plagada de caprichos. La noche no será igual de mágica para Raj (Kunal Nayyar), que acabará acudiendo a la tienda de cómics en busca de un poco de compañía. De hecho, una de las novedades de la nueva entrega de la exitosa serie es que el dependiente, Stuart (Kevin Sussman), ha sido ascendido a personaje regular.



Para todos aquellos que prefieran esperar a su estreno en España deberán aguantar con las ganas hasta el próximo 19 de octubre, fecha

en que la cadena TNT estrenará la nueva temporada de la serie. Y muy pronto se estrenará en Neox.



'Dos Hombres y Medio'

La nueva temporada de la serie que protagonista estelar a Ashton Kutcher en el papel del magnate Walden Schmidt, contará con la presencia de la actriz Miley Cyrus.



Cyrus interpretará a una joven que es nueva en la ciudad y que comenzará a salir con Jake Harper, el estudiante al que encarna Angus T. Jones. En la serie, ganadora de cuatro Emmys y nominada siete veces al premio, Miley Cyrus interpretará a una chica sexy y con mucho sentido del humor. Pero, la actriz seguramente no solo saldrá con Jake, porque tras conocer a Walden Schmidt (Ashton Kutcher) las chispas saltarán entre ambos y las cosas se complicarán.



La serie estrenará su décima temporada el próximo 27 de Septiembre y en ella contaremos también con Brit Morgan, que interpretará a Jill, una mujer con la que Walden se reúne en un bar y a la que lleva a su casa en la playa.