"Sería impresionante". Elijah Wood, mundialmente conocido por interpretar a Frodo Bolsón en 'El Señor de los Anillos', ha mostrado su interés en participar en 'Juego de Tronos'.



En una entrevista a RadioTimes, el actor se ha declarado fan de la serie de HBO: "Soy muy fan y creo que preferiría ver, aunque no diría que no (a participar en la ficción como parte del reparto)".



"Sería el nuevo Gandalf, haría que aparecieran los dragones y que salieran llamas de mis manos", dijo entre risas. "'Juego de Tronos' está llena de grandes actores británicos. Los personajes son muy complejos, te siguen sorprendiendo a pesar de que siguen matando a todo el mundo. No digo que matar sea divertido, pero sí la manera en que lo hacen en la serie".



La quinta temporada arrancó el pasado 12 de abril en HBO y batió un nuevo récord de audiencia: más de 8,3 millones de espectadores en EEUU. Parte de los escenarios de esta temporada son españoles: el reino de Dorne se ha rodado en Sevilla y Osuna.