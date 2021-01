"Me puse histérica": Esta fue la escena más avergonzante de rodar para Kim Cattrall en 'Sexo en Nueva York'

Seguro que si intentas recordar los momentos más divertidos e irreverentes de 'Sexo en Nueva York' el personaje de Samantha está casi en todos ellos. Y es que el rol que interpretó Kim Cattrall dejó una gran huella entre los seguidores de la serie.

Por ello muchos no dan crédito a que la serie vaya a volver con 10 nuevos capítulos y sin una de su grandes bazas: la propia Kim Cattrall. Ella no ha hablado públicamente de los motivos que le impiden regresar, lo que se ha hecho que se disparen las especulaciones: ¿tan mala es su relación con Sarah Jessica Parker? ¿Kim no quiere volver a saber nada de Samantha?

Lo cierto es que es un personaje que le ha traído las mayores alegrías de su carrera, pero también algunos de los momentos más difíciles en un set de rodaje. Como el que Kim Cattrall considera el más embarazoso de todos, y que contó en una entrevista a Oprah Winfrey. Encontrarás todos los detalles sobre esta anécdota en el vídeo de arriba.



