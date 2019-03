Helena Bonham Carter encarnará a Elizabeth Taylor

Sólo un par de meses después de que Lifetime emitiera su telefilme 'Liz & Dick', en el que Lindsay Lohan daba vida a Taylor, la BBC ha anunciado su propio proyecto sobre la pareja que llevará por título 'Burton and Taylor', según informa Entertainment Weekly. Los actores protagonistas serán Helena Bonham Carter y Dominic West.

La cinta, de 90 minutos de duración, estará ambientada en 1983, cuando Taylor y Burton protagonizaron 'Private Lives' en Brodway. La producción, en la que daban vida a dos ex amantes, tuvo lugar siete años después del segundo divorcio de la pareja, cuando la salud de Burton estaba empeorando.



Helena Bonham Carter ha sido nominada a dos premios Oscar por sus interpretaciones en 'El discurso del rey' y 'Las alas de la paloma'. La actriz tiene pendientes de estreno dos películas, 'El llanero solitario' y 'The Young and Prodigious Spivet', que llegarán a la gran pantalla este mismo año.



Dominic West fue nominado a un Globo de Oro por su papel en la mini serie 'The Hour', que protagoniza junto a Ben Whishaw ('El perfume'). Pero el papel que le lanzó al estrellato fue el del policía James McNulty en 'The Wire', la aclamada serie de televisión que fue nominada a dos premios Emmy.



Esperemos que la película de la BBC tenga más éxito que la emitida por Lifetime. A 'Liz & Dick', que se estrenó el pasado noviembre, le llovieron muy malas críticas que se centraban especialmente en su protagonista, la polémica y díscola Lindsay Lohan.