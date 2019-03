PROMO DE LO QUE VEREMOS

La cadena ha publicado un avance de todo lo que veremos en 2018. Nuevas series, como 'Succession', 'Here and now' o 'Barry', y nuevas temporadas de 'Divorce', 'Insecure' o 'Silicon Valley'. También podemos ver las primeras imágenes de la nueva entrega de 'Westworld', pero ni rastro de lo que nos depara el final de 'Juego de Tronos', para lo que habrá que esperar hasta 2019.