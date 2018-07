HBO se pronuncia sobre la filtración de 'Juego de Tronos'

Los fans de 'Juego de Tronos' contaron con un "regalo sorpresa" el domingo, fecha marcada en rojo en sus calendarios: era el día elegido por HBO para el estreno de la quinta temporada. Ese mismo día, los cuatro primeros capítulos de la quinta entrega estaban disponibles en las webs de descargas.



Una filtración con la que la serie de HBO ha logrado un nuevo récord: según la firma de seguimiento de la piratería Excipio, a las 5 de la tarde del domingo la cifra llegaba a los 1,7 millones de copias individuales en todo el mundo.



Responsables de la cadena HBO han anunciado, eso sí, una investigación para descubrir al culpable o a los culpables del origen de la filtración. "Se produjo desde un grupo de personas aprobado para recibirlos", según un comunicado de la televisión.



"Estamos trabajando activamente para evaluar cómo se produjo este incumplimiento", concreta la cadena, que ha tenido que ver no sólo cómo el estreno en simultáneo quedaba arruinado, si no también las posteriores entregas, ya que una vez subidos los contenidos, que se vieron por primera vez en Torrent IPT, ha sido imposible evitar que se compartan, pasando a otras webs como The Pirate Bay, RARBG o KickassTorrents.