Harold Perrineau ficha por la serie 'Sons of Anarchy'

'Sons of Anarchy' prepara su vuelta. La quinta temporada llegará con nuevos rostros, ya conocidos para los seriófilos. Harold Perrineau, el que interpretara a Michael Dawson en 'Lost' vuelve a la televisión para dar vida a Damon Pope, un antiguo capo de la droga cuya misión es vengarse de la banda encabezada por Jax Teller, después de que su hija fuese asesinada por Tig.



Perrineau no es el único que se incorpora en esta quinta temporada de la serie de FX. El actor Jimmy Smits será Neron "Nero" Padilla, una especie de mentor para Jax. Este nuevo trabajo supondrá todo un cambio de registro respecto a sus últimos trabajos, entre los que se encuentra la serie 'Dexter'.



'Sons of Anarchy' narra la historia de un club de moteros que lucha por proteger los negocios locales del pueblo de Charming, enfrentándose a un sinfín de bandas rivales, como los "Nords", un grupo neonazi que lucha por la supremacía aria y que trafica con estupefacientes.