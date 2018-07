Habrá 'spin-off' de 'The Good Wife'

Larga vida a 'The Good Wife'. El presidente de la cadena CBS, Leslie Moonves, ha confirmado que habría 'spin-off' de la serie, que emitió su capítulo final el pasado 8 de mayo. Esta nueva ficción se centrará en los personajes de Diane Lockhart y Lucca Quinn, interpretados por Christine Baranski y Cush Jumbo.



El 'spin-off' de 'The Good Wife' ser verá la próxima temporada en su nueva plataforma de contenidos exclusivos en streaming, CBS All-Access.



Los creadores de la serie, el matrimonio King, producirán en este 'spin-off', aunque no sería los showrunners. Según se ha conocido, la nueva serie girará en torno a Diane Lockhart (Christine Baranski) que estará al frente de un bufete compuesto sólo por abogadas.