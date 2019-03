El guionista de 'The Leftovers' aclara qué pasa en el final de la serie

'The Leftovers', la serie de HBO basada en la novela homónima de Tom Perrotta, cuenta cómo un día desaparece del mundo el 2% de la población, sin razón alguna. Y el drama de unos personajes rotos, devastados por sus pérdidas, y sus esfuerzos por superarlas, hallar paz y seguir adelante.

Protagonizada por Justin Theroux, Liv Tyler, Carrie Coon y Amy Brenneman, la ficción se ha despedido de la audiencia tras tres temporadas con un capítulo que ha dejado conmocionados a los espectadores.

Damon Lindelof, guionista y showrruner de la ficción, ha querido explicar el capítulo final de 'The Leftovers', y a aclarar la verdad detrás de la historia de uno de los personajes.

CUIDADO: A partir de aquí habrá spoilers del final

El último capítulo de la serie, titulado "The Book of Nora", finalmente dio una respuesta sobre qué sucedió con el 2% de la población mundial que desapareció.

Damon Lindelof ha hablado con Uproxx para aclarar este final: Estoy...aprendiendo a conversar con el público según van viendo el final, sobretodo cuando me preguntan si Nora dice la verdad o no. Cuando pregunto a los espectadores si la creyeron, dicen, "¿Qué?" Y eso me sorprende. Al final del todo, pensé que su historia olería un poco mal, y ahí sería la gente la que decidiría qué creer. El hecho de que solo se queden con el querer conocer si es verdad o no, me sorprende mucho".

En el último capítulo, marcado más por la emoción que la razón, la respuesta que dan es más de ciencia ficción que religiosa. Nora Durst (interpretada por Carrie Coon) revela que existe una realidad alternativa. Se trata de una Tierra en donde el 2% de las personas vio cómo se desvaneció el 98% restante. Para ellos, los que desaparecieron fueron personas como la propia Nora, Kevin o la gente que formaba parte del "Remanente Culpable".

Tras un largo y arduo viaje, Nora llegó a la conclusión de que ella era una "fantasma" y lo que le queda es seguir adelante e intentar regresar al mundo en el que está el 98% restante de la población. Cuando consigue llegar a ese otro mundo, puede reencontrarse con sus hijos, que ya habían crecido y había logrado superar la desaparición de su madre.

Lindelof, que utilizó la novela de Perrotta como punto de partida, ha declarado que "desde que comenzamos a idear la historia, ha ido evolucionando mucho, y aunque ideamos un final ambiguo, nosotros sí que debíamos de aclarar si estaba diciendo la verdad o no para no tener dudas sobre nuestras intenciones".