"Sólo me dan la vuelta para comer": Giovanni Suárez, el actor de 'Pasión de Gavilanes', continúa ingresado por coronavirus

Giovanni Suárez preocupó a todos los fans de 'Pasión de Gavilanes' al contar hace unos días que iba a ser ingresado en la UCI por el cuadro grave de salud que mostraba tras dar positivo en coronavirus, como te contamos en el vídeo de arriba.

El actor no saturaba bien y su condición era preocupante. Ahora ha querido ofrecer una actualización de su estado de salud. "Han sido unos días muy pesados, la lucha es contra esta máquina, a la que no quiero que me conecten. Sólo me voltean para comer, porque tengo que estar siempre boca abajo".

Son muchos los compañeros de Giovanni, el recordado Benito en la telenovela, que han querido mandarle un mensaje al intérprete.

Juan Alfonso Baptista, 'Gato', su compañero en 'Pasión de Gavilanes', le ha mandado un mensaje de apoyo: "Tranquilo, que todas las cosas pasan, no te mortifiques, que tú eres un tigre".

Michel Brown, por su parte, ha dicho: "Me alegro de que sigas ahí nadando en la batalla, dalo todo mi brother, como vos decís, por tu mujer, tus hijos y por vos porque te queda mucho por delante".

Kristina Lilley también quiso mandarle fuerza, explicando que "te estoy mandando toda la fortaleza, toda la solidaridad, todo el cariño y todo el afecto porque sé que vas a salir adelante".

Giovanni no es el primer actor de la célebre telenovela que padece el coronavirus, y al principio de la epidemia Danna García también estuvo gravemente enferma tras dar positivo en Covid-19.

