George RR Martin explica el arranque de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' volvió el domingo con un 'flashback' protagonizado por una joven Cersei Lannister y una bruja de los bosques de Lannisport. En la escena en cuestión, Cersei escucha la profecía que prevé que será reina, tendrá tres hijos, y será derrocada por una reina más joven y bella.



Esta escena está recogida en el libro 'Festín de Cuervos', por lo que el escritor de la saga literaria, George RR Martin, ha tenido mucho que decir al respecto. "La profecía es un elemento básico en la fantasía, pero complicado", destacaba Martin en una entrevista con Entertainment Weekly.



"Maggy La Rana le cuenta a Cersei una profecía que ella tratará de evitar de todas las formas posibles, pero ¿evitará eso que se haga realidad?", destacaba Martin.



Lo interesante de las profecías es que no siempre se hacen realidad", apunta Benioff. "Melisandre a veces ve cosas en las llamas y, a veces, no", destaca el productor. "Una de las cosas que más nos gusta de los libros de George R.R. Martin es que el destino de los personajes no siempre está determinado por una profecía", concluía Benioff.