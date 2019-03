'Fringe' triunfa en los Saturn Awards

'Fringe' no deja de recibir buena noticias. Después de que su renovación pendiera de un hilo, desde entonces parece que la suerte no la abandona. Fox renovó por una cuarta temporada la serie de JJ Abrams (creador de 'Lost') en marzo y en apenas 3 meses la serie ha recibido ya dos premios: a comienzos de esta semana el premio de los críticos de televisión y ahora los Saturn Awards.



La serie de Fox ha recibido 3 premios: el de Mejor Serie, Mejor Actriz (Anna Torv) y Mejor Actor de Reparto (John Noble). En cambio, 'The Walking Dead',

pese a partir como la favorita con 6 nominaciones, se quedó con las manos vacías.



Otra serie que recibió varios galardones fue 'True Blood'. Su protagonista, Stephen Moyer, se llevó el premio al Mejor Actor, y Joe Manganiello recibió el galardón por su papel invitado en la serie de la HBO que está a punto de estrenar su cuarta temporada.