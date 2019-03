Diez temporadas llenas de risas vuelven a la televisión. Netflix emitirá diez años después de su final 'Friends'. Los 236 episodios de la popular serie de la cadena NBC estarán disponibles en la plataforma de suscripción desde el 1 de enero de 2015.



La comedia lanzó las carreras de los actores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer y Lisa Kudrow, y les dio renombre mundial. Netflix anunció el acuerdo con un video musical de la exitosa canción de la serie "I'll be there for you", interpretada por el dúo pop The Rembrandts en la cafetería que solía frecuentar el grupo, Central Perk. Una réplica del local fue instalada este mes en Nueva York para conmemorar el 20 aniversario del estreno de 'Friends', cuyo episodio final se emitió el 6 de mayo de 2004.



El acuerdo es la última medida de Netflix para atraer suscriptores del mercado televisivo premium justo cuando su principal competidor, HBO de Time Warner, anunció también esta misma semana que lanzará su propio servicio por banda ancha.



Netflix, al igual que HBO, se inició como un servicio de suscripción para ver películas, pero también comenzó a producir series de televisión, programas de conversación y películas originales.