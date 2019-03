Los 'Friends' no volverán a compartir piso

Cada cierto tiempo vuelve a surgir el rumor de que los 'amigos' más recordados de la pequeña pantalla volverán a juntarse y a compartir piso en Manhattan en un capítulo especial o en una película. Pero no. Son solo rumores.



Así de claro lo ha dejado la creadora de 'Friends', Marta Kauffman, quien ha descartado que haya una futura reunión de los protagonistas de la 'sitcom' que la NBC emitió a mediados de los 90.



Desde que en 2004 se emitiera el último capítulo de 'Friends', los rumores sobre la posible reunió de sus protagonistas (en la pequeña o en la gran pantalla) han sido constantes. Al paso de las últimas informaciones que apuntaban en esta dirección ha salido Marta Kauffman, una de las creadoras de la serie ha negado categóricamente esa posibilidad, según recoge el portal E! Online: "Nunca sucederá".



Esta misma semana se ha publicado en varios portales que el reparto de 'Friends' volvería a reunirse para grabar un capítulo especial de la serie con motivo del día de Acción de Gracias del año 2014. Pero la alegría de sus millones de seguidores no duró mucho, ya que la NBC se apresuró en anunciar que "no era cierto".



De momento, los fans de la mítica comedia tendrán que contentarse con ver las pequeñas reuniones que están protagonizando en las respectivas series de cada uno. El último ha sido entre Chandler y Monica: la actriz Courteney Cox tuvo un cameo en la seire 'Go On', que protagoniza Matthew Perry.