'Friends' rinde homenaje a su director en NBC

La cadena NBC ha lanzado la primera promo del programa especial tributo al director de comedia James Burrows con el que la cadena ha logrado reunir casi por completo al reparto protagonista de 'Friends'. Solo faltó Matthew Perry, que por motivos laborales se encontraba en Londres.



Pero no son los únicos que han participado en este especial. Los protagonistas de comedias que ha dirigido Burrows a lo largo de más de 30 años no han querido perserse este homenaje. En la promo puede verse a los actores de 'Cheers', 'Will and Grace', 'Mike and Molly', 'Fraiser' o 'The Big bang Theory'.