El Fiscal General de EEUU quiere más capítulos 'The Wire'

La HBO debe rodar otra temporada de 'The Wire' o en su defecto una pelicula. Es una orden del Fiscal General de Estados Unidos, un fan confeso de la que es una de las series más aclamadas de la historia de la televisión.



Esta semana, tres de los actores principales de la serie -Wendell Pierce (Bunk, en la imagen junto al fiscal), Sonja Sohn (Kima) y Jim True-Frost (Pérez)- pasaron por el Departamento de Justicia para participar en una charla que tenía como objetivo de proteger a los menores de la lacra de la droga y la explotación sexual.



En el marco de esta noble causa, el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, no pudo resistirse y ordenó a los creadores -David Simon y Ed Burns- más entregas de 'The Wire', la serie de la que se confesó un acérrimo fan.



"Quiero hablar directamente con el Sr. Burns y el Sr. Simon: hagan otra temporada de 'The Wire'", afirmó Holder con tono solemne en una declaración que arrancó las risas y los aplausos del público. "Eso es realmente mínimo... Si no hacen una nueva temporada deberían hacer una película. Se han hecho otras películas de HBO y esta es una serie que merece una película", continuó el Fiscal General.



"Quiero una temporada más o quiero una película. Tengo mucho poder Sr. Burns y Sr. Simon", advirtió Holder en tono de broma que apostilló en el mismo tono Wendell 'Bunk' Pierce con un "escuchad, escuchad".



CINCO TEMPORADAS DE ÉXITO

Con un total de 60 episodios divididos en cinco temporadas, The Wire se ha convertido en la serie policial por antonomasia diseccionando la realidad criminal de Baltimore. Un retrato crudo y áspero de una ciudad en la que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.



Personajes como el agente McNulty, el teniente Daniels, el vagabundo Bubbles, el asesino justiciero Omar, el elegante capo 'Stringer' Bell o la sicario Snoop son personajes tan reales como los policías y narcos que intentan sobrevivir en las calles del Baltimore real. Ese es el gran secreto del éxito de 'The Wire'. De hecho, ésta última encarnada por Felicia Pearson, está siendo juzgada por narcotráfico. Y es que hay veces que la realidad solo puede aspirar a igualar la magistral ficción.