El final de 'Spartacus' comienza el 25 de enero

Spartacus se acerca al final de su venganza. El próximo 25 de enero, la cadena Starz estrena la tercera y última temporada de la serie con 'Spartacus: War of the Damned'. Liam McIntyre repetirá en el papel de Spartacus por segunda temporada consecutiva, tras sustituir a Andy Whitfield cuando le diagnosticaron un linfoma no-Hodgkin que posteriormente no pudo superar.



La tercera temporada de 'Spartacus' comenzará justo después de la derrota del comandante romano Cayo Claudio Glaber. Además, Spartacus y su rebelión de esclavos continúa expandiéndose.



Steven S. DeKnight, creador de la ficción, declaró al conocer que Starz no renovará la serie que el final va a ser inesperado. "Mi plan original era que la serie tuviera cinco temporadas. Una vez comenzamos a hacer la serie y sobre todo a raiz de la muerte de Andy, mirando el relato histórico de Espartaco, llegamos a la decisión de que debíamos poner el final en el punto más alto".