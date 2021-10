El final explicado de 'El juego del calamar': todo lo que ocurre después de ganar el dinero

Muchos han sido ya los que se han enganchado a la serie surcoreana de Netflix, 'El juego del calamar'. Recomendamos que, si no la has visto todavía, dejes de leer ya que los próximos párrafos estarán repletos de SPOILERS, y estaría feo enterarse de los acontecimientos antes de verlos por sí mismos. Para el resto, repasemos el intrigante final.

La serie consiste en un torneo que enfrenta a cientos de ciudadanos coreanos endeudados en una serie de juegos mortales en una isla misteriosa. Dos amigos de la infancia, Gi-hun (Jugador 456) y Sang-woo (Jugador 217), son los últimos concursantes que compiten por 40,000 millones de dólares, y solo puede ganar uno. La final es una muy sangrienta, en la que ambos se enfrentan de una forma muy violenta ya que creen que han traicionado a sus mejores amigos para llegar hasta ahí.

No obstante, Gi-hun no es capaz de matarle del todo, hasta que de repente, su oponente Sang-woo, se suicida tras darse cuenta de que ha perdido su humanidad y su alma por completo. De esta manera, Gi-hun se convierte en el ganador y es devuelto a la ciudad con los ojos vendados para que comience a vivir su nueva vida con una cuenta bancaria a llena de dinero, pero con una experiencia que le ha dejado marcado para siempre. Además, lamentablemente, mientras Gi-hun competía en los juegos de vida o muerte, su madre falleció en su ausencia, cosa que le perjudicó aún más.

La nueva vida de Gi-hun tras ganar 'El juego del calamar'

Gi-hun sufre de una gran depresión por todo lo vivido y perdido en aquella isla. La muerte de su madre supone la gota que colma al vaso para el protagonista. Pasa un año y ni siquiera toca el dinero del premio ya que prefiere seguir viviendo como un pobre a usar ese dinero, que está "marcado" con sangre.

La trama pega un giro inesperado cuando, en Nochebuena, recibe de nuevo una tarjeta parecida a la de 'El juego del calamar' donde le invitan a un rascacielos y, para su sorpresa, se encuentra con Il-Nam (Jugador 1). Este fue el compañero al que Gi-hun traicionó en el juego de Gganbu, lo cual revela que es el dueño del torneo. Gi-hun le pregunta la razón por la que creo este juego tan salvaje, y este le cuenta que lo único que se parecen una persona con mucho dinero a una que no tiene nada es que ambos no tienen nada que hacer. Y que precisamente él junto a unos amigos crearon el juego para pasar el tiempo y dar la oportunidad a la gente pobre de tener dinero. Además, aclara que él en ningún momento ha obligado a nadie y que decidió participar en el juego porque no es lo mimo "verlo que vivirlo".

Il-Nam le propone jugar una última vez desde su lecho de muerte. El juego trata de apostar sobre si un sintecho de la calle muriéndose de frío recibiría ayuda o no. Gi-hun apuesta por que sí, y justo cuando unos policías se acercan al hombre para ofrecer su ayuda, este se gira y descubre que el jefe enfermo de un tumor fallece antes de darse cuenta de que le había ganado.

Después de esto, Gi-hun decide que va a utilizar su dinero por el bien de los demás. Empieza su nuevo camino trayendo a Cheol, el hermano de Sae-byeok (Jugador 067), a la madre de Sang-woo, su antiguo oponente, para que ambos vuelvan a sentirse acompañados en familia. Sin embargo, Sang-woo mató a Sae-byeok para llegar a la final, y esto deja al público con un mal sabor de boca, ya que Gi-hun les junta y les deja millones de dólares, sin los dos conocer la verdad sobre el otro.

El último acontecimiento

Después de ayudar a Cheol y la madre de Sang-woo, Gi-hun decide dirigirse a Los Ángeles para reunirse con su hija. En su trayecto descubre al agente del juego intentando atraer a otro posible jugador. El protagonista corre hacia el andén del tren para advertir al tipo de que no juegue, pero mientras se sube a un tren y observa cómo el villano se marcha son un siniestro saludo.

Gi-hun no puede entender por qué se sigue organizando el torneo y por qué disfrutan tanto con el sufrimiento ajeno, por lo que llama al número de la tarjeta y le replica al líder que las víctimas son personas, no muñecos con los que pueden jugar. Sin embargo, a líder no le importa y le advierte que suba al avión, se reúna con su hija y disfrute de su riqueza. Esto le agrava aún más y decide que quiere detener a los monstruos responsables del juego, porque sino lo hace él, no lo hará nadie. Este se propone luchar contra ellos tras conocer la sádica verdad sobre su poder, su influencia y cómo el dinero corrompe a las personas.

Todavía no se sabe nada sobre una posible temporada 2, pero esperemos que podamos volver a Gi-hun en acción, pero esta vez, luchando por una buena causa.

