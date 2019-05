¿Te gusta más? El final alternativo que los fans de 'Juego de Tronos' han querido dar a Brienne

NO CONTENTÓ A TODOS

Después de ocho temporadas y tras una gran expectación, 'Juego de Tronos' ha llegado a su fin. La octava y última temporada ha supuesto la culminación de la ficción pero no ha convencido a muchos. Tanto es así que algunos seguidores han querido escribir un final alternativo para Brienne de Tarth y lo han querido compartir en sus redes sociales. Si aún no has visto el episodio final de la ficción ten cuidado: esta noticia contiene SPOILERS.