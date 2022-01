Farrah Abraham ('Teen Mom'), arrestada por pegar a un guardia de seguridad

La estrella del reality 'Teen Mom' Farrah Abraham ha sido arrestada por presuntamente abofetear a un guardia de seguridad en una discoteca de Los Ángeles este fin de semana, según publicó TMZ.

La mujer, de 30 años, permaneció en la cárcel del condado en las primeras horas de la mañana del domingo y después fue puesta en libertad. Ahora tendrá que acudir al juzgado el próximo 19 de mayo.

Según el mismo medio Abraham supuestamente abofeteó a un guardia de seguridad en Grandmaster Records en Hollywood, una discoteca de Los Angeles en la que se encontraba de fiesta con un amigo.

Un testigo en la fiesta ha declarado que se pidió a Farrah Abraham que se fuera de la discoteca, pero se negó.

En un vídeo publicado por TMZ puede a verse a la joven descalza y diciendo a la policía que no entiende por qué le ponen las esposas. "No he pegado a nadie, nunca pegaría a nadie", declara.

Ya en noviembre de 2018 Abraham se declaró culpable de un delito menor que involucró a un guardia de seguridad en un hotel de Beverly Hills. Por ello fue sentenciada a dos años de libertad condicional y cinco días de trabajo comunitario.