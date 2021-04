La incorporación de Wyatt Russell a 'Falcon y el Soldado de Invierno' ha sido una de las mayores sorpresas de la serie de Marvel, debido al inesperado papel que encarna el actor: el mismísimo Capitán América.

Su personaje John Walker es elegido para tomar el testigo de Steve Rogers (Chris Evans) y blandir el escudo que éste entregó a Sam Wilson, uno de los protagonistas.

Mientras que el nuevo Cap parece ser un problema para los héroes del MCU, el trabajo de Wyatt Russell en el papel ha tenido una gran acogida, y son muchos los seguidores que han descubierto que proviene de una familia de pura realeza hollywoodiense.

El actor es hijo de las leyendas Kurt Russell y Goldie Hawn, y hermano de los también actores Kate Hudson y Oliver Hudson.

En una entrevista en The Off Camera Show con Sam Jones, Wyatt se ha sincerado sobre lidiar con el listón de sus padres y su carrera, llegando a confesar que decidió no contarles nada de su primera audición para Capitán América.

El Capitán América de Wyatt Russell

Mientras que todos los seguidores de 'Falcon y el Soldado de Invierno' siguen esperando el momento en el que toda la historia de John Walker como Capitán América implosione, lo cierto es que, para los ciudadanos de a pie, el personaje de Wyatt Russell es el nuevo superhéroe con todas las de la ley.

Aunque los capítulos restantes de la serie de Disney+ sin duda tendrán mucho que decir al respecto, el complicado papel que ha jugado Russell como un Capi de todo menos querido ha sido muy aplaudido. Una de las teorías provenientes de los cómics es que Walker podría pasar a convertirse en U.S. Agent, una versión muy peligrosa del conocido Capitán.

