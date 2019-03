Una extra de Glee, despedida por ser una 'bocazas' en Twitter

Twitter no deja de dar noticias y de ser noticia. unas veces para bien y otras no tanto. La última damnificada ha sido la actriz Nicole Crowther, extra en la comedia musical Glee, triunfadora en los últimos Globos de Oro. Crowther 'tuiteó' el gran secreto del capítulo final de la temporada, sobre la identidad de los reyes de la promoción.



(SPOILER: no sigas leyendo si no quieres saberlo).



"K es la Reina y Ka es el Rey de la Promoción", comentó Nicole Crowther en su cuenta de Twitter, donde la seguían cerca de 2.000 'followers'. No fue muy difícil para los fans de la serie de Fox averiguar a qué personajes se refería Nicole: K de Kurt y Ka de Dave Karofsky, los personajes de los actores Chris Colfer y Max Adler.



(Fin del Spoiler).



La reacción de los productores no se hizo esperar, según informa 'The Hollywood Reporter'. En concreto el co-creador, Brad Falchuk, le contestó con otro 'tweet': "¿Quién te crees que eres para desvelar algo que personas con tanto talento han tardado meses en crear? Espero que estés cualificada para hacer otra cosa que no sea trabajar en el mundo del entretenimiento".



Crowther fue muy criticada en su cuenta de Twitter, por lo que intentó defenderse: "No van a volver a grabar el final por culpa de mi descuidado error así que callaos y dejarme en paz. Creced y tened una vida". Tras este comentario, la actriz cerró su cuenta de Twitter... y las puerta a volver a trabajar en Glee.