Los éxitos de la ABC, renovados

A mitad de temporada en EEUU (midseason que llaman los expertos), las cadenas ya tiene más que claro qué series renuevan y cuáles pasan a 'mejor vida'. La cadena estadounidense ABC ha sido la primera en anunciarlo. Sus series estrellas cuentan con una temporada más.



La más veterana y que más alegrías da a la cadena, 'Anatomía de Grey', contará con una octava temporada. Su spin off, 'Sin Cita Previa', tendrá una quinta temporada. 'Castle', a pesar de haberse tambaleado en sus primeras temporadas, contará con una cuarta temporada. El resto, 'Modern Family', 'Cougar Town' y 'The Middle', han conseguido una tercera temporada en antena.



'Modern Family' encabeza las series más fuertes de la ABC (junto a 'Anatomía de Grey'). La cadena ha decidido apostar por la comedia y renueva la premiada sitcom, así como 'Cougar Town' y 'The Middle', las tres series que forman el bloque de comedias del miércoles. La comedia protagonizada por Sofía Vergara es una de las series favoritas de la crítica, se ha convertido en la serie con una mayor proyección en ABC: cada semana 12 millones de espectadores siguen 'Modern Family'.



Para el director de la cadena, Paul Lee, hacer televisión de calidad significa asumir riesgos y apostar por nuevas series y formatos. El anuncio de la renovación de estas series se realizó durante una reunión con la Asociación de Críticos de TV americana (Television Critics Association). En ella, Lee aseguró que "hay mucho margen para experimentar. Como CEO de esta cadena, creo que una parte muy importante de mi trabajo es permitir a los creadores y guionistas tomar riesgos, apostar... aunque eso signifique, en ocasiones, fracasos".



NINGÚN ESTRENO RENUEVA... DE MOMENTO



Las series que contarán con una temporada más no son nuevas para el espectador. De momento, la ABC no ha renovado ninguno de sus estrenos, como 'Better with you' o 'No ordinary family'. Pero tampoco se ha dicho nada en este encuentro sobre las veteranas 'Mujeres desesperadas' y 'Cinco hermanos', que no han registrado grandes audiencias en sus últimas temporadas.