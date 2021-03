La estrella de 'Peaky Blinders' que no estará en la temporada 6

Tras conquistarnos con sus 5 temporadas, 'Peaky Blinders' ha confirmado su 6 temporada, y que para finales del 2021 estará lista para ser reproducida en la pequeña pantalla. Fue una gran noticia para todos sus seguidores que se habían quedado con más ganas de saber qué iba a pasar con los personajes del drama. Aunque pocos son los datos que por ahora se saben al respecto, uno de ellos es que Charlie Murphy, que interpretó a Jessie Eden, líder sindicalista de la vida real y ocasionalmente interés amoroso de Tommy Shelby, no formará parte del regreso de dicha serie.

Charlie explicó su salida de 'Peaky Blinders', en Digital Spy: "Sí, ya he terminado. Pero fue muy divertido cuando lo rodamos. Y parece que fue hace mucho tiempo. Y lo fue. Fue hace unos tres años". La actriz a pesar de haber tenido un papel muy destacado en el final de la 5 temporada, no volverá, y eso deja a los fans con muchas dudas, entonces, ¿quién podría haber delatado a Tommy Shelby? Charlie Murphy contestó: "Creo que hay que decir: ¿quién no lo haría? Creo que así es como se puede reducir todo. Steve Knight es un guionista increíble, el aumento de la sensación de miedo es algo que hace muy bien, y hay muchos giros. Así que creo que sería el proceso de eliminación - entrar en ese ángulo - porque Dios sabe quién".

La actriz también demostró su admiración por el personaje que encarnó en la serie: "Creo que era una mujer increíble, y es un poco espía. Hay tantas cosas. Quiero decir que se podría hacer una serie de televisión sobre ella, seguro". Y es que tal vez, en el final cinematográfico que ha insinuado varias veces Steven Knight para 'Peaky Blinders', volvamos a verla.

La saga de gángsters de la BBC está rodando actualmente su sexta temporada y mientras tanto la actriz, no ha perdido el tiempo y ha trabajado en el thriller irlandés 'The Winter Lake', junto a la estrella de 'Sex Education' Emma Mackey y Michael McElhatton, de 'Juego de tronos'. Así como en una serie de televisión basada en la exitosa franquicia de juegos de Xbox, 'Halo'.

