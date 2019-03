Este personaje de 'Juego de Tronos' ha tenido su momentazo siete temporadas después

¿TE DISTE CUENTA?

En el capítulo "The Queen's Justice", Cersei Lannister protagoniza un momento de tensión con su criada, que por primera vez ¡tiene una frase! 'Juego de Tronos' vuelve este domingo con el episodio "The Spoils of War" y tan sólo quedan 10 capítulos para su final definitivo.