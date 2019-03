Estas son las mejores series del año para la web IMDb

Los usuarios de la web IMDb han elegido las mejores series de 2016. Como era de esperar, el ranking está encabezado por las ficciones sobre las que más se ha hablado este año, como 'Juego de Tronos' (HBO) en el primer y segundo puesto es para 'Stranger Things' (Netflix), que entra por la puerta grande. El tercer lugar lo ocupa 'The Walking Dead' (AMC), que fue una de los regresos más esperados tras el 'cliffhanger' del final de la sexta temporada.

El estreno de HBO 'Westworld' se ha colado en el cuarto puesto, seguida de la sexta temporada de 'American Horror Story' (FX). 'The Flash' (The CW) ocupa el sexto lugar y la segunda temporada de 'Mr. Robot' (USA Network) está en el séptimo lugar.

Completan la lista de las 10 mejores series de 2016 'Orange is the new black' (Netflix), 'Vikings' (History) y 'Daredevil' (Netflix).

Keith Simanton, uno de los principales editores de cine de IMDb, ha comentado la popularidad de las series. "Por quinto año consecutivo, la serie de HBO 'Juego de Tronos' ocupa el primer lugar del Top 10 de series del año de IMDB. 'Juego de Tronos' ha demostrado una popularidad incomparable y duradera durante los últimos cinco años. No es una sorpresa que sus actores sean también muy queridos".