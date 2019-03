Quedan 7 meses para el estreno de 'Cincuenta sombras de Grey', la adaptación cinematográfica del fenómeno literario, y la expectación que ha causado el lanzamiento del trailer confirma que será todo un éxito: casi 4 millones de visionados en YouTube en tan solo 24 horas.



Para los fans de las novelas que no pueden esperar a su estreno en cine el próximo mes de febrero de 2015, en Objetivo TV repasamos la carrera televisiva de sus protagonistas.



A Dakota Johnson la hemos podido ver principalmente en el cine, pero la actriz hija de Melanie Griffith y Don Johnson ha tenido tiempo para protagonizar la serie de Fox 'Ben and Kate'. La cadena emitió esta serie en la temporada 2012/2013. Johnson interpretaba a Kate, una veinteañera calculadora y maniática del orden que dejó la universidad al quedarse embarazada y que le pide ayuda a su hermano Ben (Nat Faxon), un vividor al que trunca su vida de ensueño.



En cambio, Jamie Dornan cuenta con una participación mucho más amplia en televisión. Primero le pudimos ver en 'Érase una vez' ('Once upon a Time') interpretando al Cazador del cuento de Blancanieves. La serie que ha emitido Antena 3 en nuestro país cuenta con tres temporada y ABC ha confirmado que contará con una cuarta entrega.



A Dornan también le podemos ver en dos series británicas, 'New Worlds' y 'The Fall'. La primera, de Channel 4, se trata de una miniserie histórica ambientada en 1680, durante la Restauración inglesa. Esta turbulenta ficción cuenta la historia donde dos parejas de jóvenes a ambos lados del Atlántico que comprometen sus vidas por un futuro más justo, en medio de una vorágine de sangre y violencia consecuencia de un mundo en cambio.



'The Fall' es una producción de BBC Two en la que Jamie Dornan comparte protagonismo con Gillian Anderson ('Expediente X', 'Hannibal'). La ficción, que ha emitido en nuestro país la cadena AXN, cuenta la investigación de la agente Gibson de unos asesinatos que confunden a la policía y que llevan a que llegue desde Londres una supervisora que revise la marcha de dicha investigación.



Tras el éxito de audiencia, la cadena BBC ha decidido renovar la ficción por una nueva temporada. Según informa Digital Spy, "una segunda temporada de 'The Fall' era toda una necesidad" ha dicho Allan Cubitt, creador y guionista de esta miniserie.