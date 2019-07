'Juego de Tronos' ha sido un fenómeno de masas que pocos podrían haberlo previsto. La serie nos ha dado momento increíbles que van a ser recordados por muchos, pero una de las facetas que ha personalizado la serie de HBO es su poca censura. Ya sea sangre o desnudos, todas las temporadas han tenido sus momentos más grotescos o sensuales, reduciendo los desnudos con el paso del tiempo. ¿Por qué se dio esta reducción?

Ahora, hemos podido conocer la opinión de una de las actrices que ha tenido que rodar uno de esos desnudos. En una entrevista para DEADLINE, Carice Van Houten, actriz que ha dado vida a Melisandre, comentó que tras el movimiento #MeToo, el clima y la visión sobre la desnudez cambió en la serie. Ella respondió que así era, pero a la vez, que esa falta de desnudo demostró que la serie no los necesitaba.

Van Houten se pronunciaba ante la situación: "Si y no, no es lo que más me gusta en el mundo. […] los holandeses somos bastante abiertos con el tema, por lo que fue un poco más fácil, pero no es fácil ser la única desnuda en el set. Todo esto fue antes de tener un hijo, ahora sería bastante más incómodo. El tiempo ha cambiado de muchas maneras. […] Nadie me obligó a hacer nada, pero es posible que ahora hubiera sido más cautelosa con el tema."

Su opinión es acorde con la de Emilia Clarke, otra actriz que posee varios desnudos a lo largo de la serie. La madre de dragones buscaba una equiparación de desnudos femeninos y masculinos. Además, la actriz habló sobre al final de la serie y de su personaje. Un final y una muerte "Como la última nota de una sinfonía", decía la actriz en comparación a las muertes abruptas que pudimos observar en esta última temporada.

