Encuentran muerto a Michael K. Williams, actor de 'The Wire', a los 54 años

Más información Hollywood se despide de Michael K. Williams tras la devastadora noticia de su muerte

El mundo de la televisión está de luto por la muerte de Michael K. Williams, quien dio vida a Omar Little en la serie policiaca 'The Wire'. El actor ha sido encontrado muerto en su apartamento en Williamsburg, un barrio del distrito de Brooklyn (Nueva York). Según apuntan fuentes policiales a The Post, la causa de la muerte sería una supuesta sobredosis de heroína. Tenía 54 años.

El intérprete fue descubierto boca abajo y sin dar respuesta alguna a estímulos en el comedor de su apartamento, con lo que "parecía ser heroína en la mesa" de la cocina, dijeron las fuentes. Según asegura un pariente, Williams debía haber acudido a un evento el sábado, pero tampoco lo hizo.

El mismo familiar, acudió al apartamento de Williams el lunes y alguien llamó a la policía a la dirección en 440 Kent Ave, rozando las dos de la madrugada, asegurando que había un hombre allí que "no respondía" y "estaba frío". La policía dijo que fue un primo de Williams el que encontró su cuerpo sin vida.

Lo que no está nada claro aún es cuánto tiempo puedo haber estado ya muerto el actor.

"No se apreció ningún juego sucio. Sin puerta forzada, el apartamento estaba en orden", dijo una fuente policial. Así mismo, la policía está investigando la procedencia de las drogas encontradas en el apartamento de Williams.

Su representante confirmó su muerte en un comunicado que recoge The Hollywood Reporter. "Es, con profundo pesar, que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams", escribió Marianna Shafran, asegurando que sus parientes "piden su privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable".

Michael K. Williams, que en 'The Wire' interpretaba a un personaje abiertamente gay, habló en diferentes ocasiones de cómo utilizaba sus propias experiencias para dar más verdad a sus papeles, pero también para mostrar esas realidades. "Uso mi trabajo para involucrar la empatía y la compasión por las personas que la sociedad podría estereotipar o excluir", explicó a The Guardian en 2015.

El actor también destacó en sus papeles en 'Community', 'Boardwalk Empire', y recientemente 'Lovecraft Country'.