Elisabeth Shue sustituye a Marg Helgenberger en 'CSI'

La que fuera compañera de Nicolas Cage en la ciudad del pecado vuelve ahora a Las Vegas. Quince años después de protagonizar la película que le valió una nominación a los Oscars, Elisabeth Shue vuelve al mismo escenario, esta vez, convertida en una investigadora de 'CSI'.



A sus 44 años, la actriz estadounidense irrumpe en el equipo de 'CSI Las Vegas' para interpretar a un personaje ligado al de D. B. Russell, a quien da vida el actor Ted Danson, con quien estuvo trabajando en Seattle.



No obstante, su debut en la serie policíaca no llegará hasta primeros de 2012. Su personaje, de nombre aún desconocido, aparecerá en la pequeña pantalla el próximo 15 de febrero, según recoge la revista People.



CATHERIN WILLOS SE DESPIDE

El fichaje de la actriz coincide en el tiempo con el abandono de la serie de la veterana Catherine Willos, personaje interpretado por Marg Helgenberger, que lleva resolviendo crímenes en CSI Las Vegas la friolera de once temporadas.



"Aunque es difícil decir adiós a un personaje tan querido como el de Catherine Willos, al mismo tiempo es muy emocionante empezar un viaje con una nueva compañera, especialmente cuando esta es Elisabeth Shue. La nueva investigadora tendrá una honestidad brutal", ha destacado Carol Mendelsohn, uno de los productores de la serie de la CBS.