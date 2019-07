Tras la tercera temporada de 'Stranger Things', la serie inspirada en la década de los 80, ha dejado impactados a muchos de sus fans, pero a la vez están impacientes por empezar la cuarta temporada. La serie estadounidense se ha convertido en todo un éxito y tiene a todos envueltos en la trama del pueblo de Hawkins. Si no has visto todavía la cuarta temporada de 'Stranger Things' no sigas leyendo, ya que esta noticia contiene spoilers.

Algunos de sus personajes protagonistas han querido rendir homenaje a sus compañeros de reparto, como es el caso de David Harbour que se despidió de Eleven a través de una carta sentimental o la reciente publicación de Millie Bobby Brown diciendo adiós públicamente a su querido compañero Billy Hargrove.

Millie Bobby Brown conocida mundialmente por dar vida a Eleven en la serie 'Stranger Things' ha querido rendir homenaje a Montgomery a través de su cuenta personal de Instagram donde ha compartido una foto tras las cámaras. Además, la actriz ha añadido un comentario donde explica que el actor es una de las "mejores personas" con las que ha trabajado. "Siempre tan considerado y amable conmigo al filmar algunas de las escenas más difíciles que he filmado. amigo, vas a ir a arrebatar esos premios" agregó la actriz en el comentario de la instantánea.

Con esta fotografía puede comprobarse la buena relación que tienen detrás de las cámaras los actores que interpretan a Eleven y Billy, con una carta de despedida que derrocha amor y que refleja lo bien que se lo pasan rodando. Tras el trágico destino de Billy Hargrove sacrificándose para salvar a Eleven, el actor se despide de la famosa serie y todo parece indicar que la cuarta temporada verá la luz en octubre de 2020.

