¿Tú quién crees? Dylan Sprouse sube una foto y confiesa que no sabe si es él o su hermano Cole

Distinguir a los gemelos Cole y Dylan Sprouse no es tan difícil en la actualidad, gracias sobre todo a que cada uno tiene un estilo. Sin embargo, cuando eran pequeños era una tarea casi imposible.

Tan imposible que el propio Dylan ha confesado que a él también le pasa, al publicar una foto de pequeñín.

Con la advertencia "a mí no me jodas" y asegurando que es "duro", Dylan publicaba su imagen de hace unos cuantos años. Sin embargo, un fan le ha dicho "ese es Cole, a mí no me engañas" y su respuesta no tiene precio:

"Podría ser la verdad no tengo ni idea". ¿Ni ellos mismos son capaces de distinguirse?

Cole Sprouse no ha podido resistirse a comentar la foto con un comentario peculiar:

"Golpearía esa cara hasta que fuésemos fraternales", a lo que Dylan responde: "Idénticos en absolutamente todo excepto mi entrenamiento de artes marciales chinas. Ven a por estas manos idénticas".

