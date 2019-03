Downton Abbey y Sherlock, nominadas a 5 premios BAFTA

La Academia Británica de Cine y Televisión ha hecho pública su lista de nominados en las categorías para la pequeña pantalla en la que destacan las series Sherlock y Downton Abbey, que suman 5 nominaciones en los apartados más importantes. Junto a ellas, la ficción 'Misfits', de la cadena E4, es la otra serie más nominada (4 categorías). La gala de entrega de los premios BAFTA será el próximo 22 de mayo en Londres.



La grandeza y majestuosidad de Downton Abbey no ha pasado desapercibida a los miembros de la academia británica. El actor Brendan Coyle, que interpreta al ayudante de cámara de Lord Grantham, está nominado al premio al mejor actor secundario por su interpretación de John Bates. Junto a él competirá Martin Freeman, por su papel como Doctor Watson en Sherlock, una de las tres nominaciones con que cuenta la serie. Robert Sheehan también opta a este galardón por su interpretación de Nathan en 'Misfits', personaje que ya se conoce que no continuará en la tercera temporada de la serie.



En la categoría a Mejor Actor, Benedict Cumberbatch (protagonista de Sherlock) compertirá junto a Jim Broadbent ('Any Human Heart'), Daniel Rigby ('Eric and Ernie') y Matt Smith ('Doctor Who'). En esta misma categoría, pero femenina, las actrices Anna Maxwell Martin ('South Riding'), Vicky McClure ('This Is England ’86'), Natalie Press ('Five Daughters') y Juliet Stevenson ('Accused') buscarán recoger la máscara dorada.



Downton Abbey, la serie revelación de la televisión inglesa ITV en 2010 con más de 11 millones de espectadores en Reino Unido, está nominada como Mejor Serie, al igual que Sherlock (BBC) y 'Misfits' (E4). Junto a ellas compite la ficción 'Being Human' (BBC). La serie de la cadena E4 también opta al premio a la serie revelación (New Media).



En el apartado internacional compiten 4 series de gran calidad y reconocimiento del público: 'Mad Men' (AMC), que cuenta en su haber con varios premios Emmy y Globos de Oro; 'Boardwalk Empire', la última superproducción de la HBO con Martin Scorsese como productor; Glee (Fox), ganadora de 3 Globos de Oro en la última edición junto a premios del Sindicato de Actores, de guionistas, de vestuario... Y por último, la recién estrenada 'The Killing' (AMC), para la que esta nominación a los BAFTA es la primera.