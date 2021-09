¿Dónde has visto antes a Hamish Linklater, el cura de 'Misa de medianoche'?

Es probable que si este pasado fin de semana decidieras comenzar a ver en Netflix 'Misa de medianoche' ya estés enganchado a ella o incluso te la has terminado. Y es que Mike Flanagan ha regresado con una nueva historia, tras el éxito de 'La maldición de Hill House' y 'La maldición de Bly Manor', que atrapa desde el primer momento aún más que sus predecesoras.

Y aunque probablemente sea la que menos 'miedo' da, en el sentido de los habituales sustos con fantasmas, es sin duda la más profunda de las historias que Mike Flanagan ha narrado hasta ahora. Uno de sus personajes más notables es el que interpreta Hamish Linklater. Tras la desaparición del padre Pruitt, el viejo párroco de Crockett Island, llega a sustituirle el joven padre Paul, que pronto infunde un interés renovado por la Iglesia a los habitantes del aislado lugar.

Como decimos, el encargado de interpretar al nuevo cura es Hamish Linklater, un conocido actor norteamericano al que es muy probable que hayas visto antes en otras series o películas. En el cine, Linklater ha participado en 'La gran apuesta' y 'Los 4 fantásticos' de 2005. En la televisión, ha trabajado en 'The Crazy Ones', 'Legión' o más recientemente en 'The Stand'.

Además, Linklater tiene una consolidada relación con la también actriz Lily Rabe, habitual rostro en las antologías de Ryan Murphy, 'American Horror Story'.

Lily Rabe y su marido, Hamish Linklater | Getty

Este mismo sábado era Lily la que confirmaba que estaba embarazada de su tercer hijo junto a Hamish con la imagen bajo estas líneas, en la que lleva un vestido de Carolina Herrera en el que se aprecia su avanzado estado de gestación.

Rabe y Linklater, que están juntos desde el año 2013, ya son padres de una hija nacida en 2017 y un segundo hijo nacido en junio de 2020. Los nombres de sus hijos no han sido revelados. El actor, de 44 años, también tiene una hija de 14 años, Lucinda Rose, de su matrimonio anterior con Jessica Goldberg.

